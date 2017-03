Schwertransporter blockieren Autobahnkreuz Recklinghausen

10.03.2017 Recklinghausen. Zwei Schwertransporte haben sich in der Nacht zum Freitag in einer Baustelle am Autobahnkreuz Recklinghausen festgefahren.

Die Fahrzeuge blockierten am Freitagmorgen noch die Fahrbahn, sagte ein Sprecher der Polizei. Es sei es nicht möglich, direkt von der Autobahn 2 nach Hannover auf die A43 in Richtung Wuppertal zu wechseln. Eine Umleitung sei aber eingerichtet.

Es werde mit größeren Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr gerechnet, sagte der Sprecher. Damit die Schwertransporte weiterfahren können, müsse Baustellenmaterial mit einem Kran beiseite geschafft werden. Dieser stehe derzeit nicht zur Verfügung.

Wie lange die Räumungsarbeiten andauern, sei deswegen unklar. (dpa)