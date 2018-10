400 Kilo überladen

LUDWIGSBURG/STUTTGART. Geht nicht? Geht doch! Ein Mann hat einen Mercedes-Kombi kurzerhand zum Schwertransport erkoren und damit für Aufsehen auf der A8 bei Stuttgart gesorgt.

Sie kennen das: Der Umzug steht an, das passende Auto zum Transport größerer Gegenstände fehlt, das eigene Gefährt ist viel zu klein. Geht nicht? Gibt's nicht, dachte sich ein Autofahrer in Ludwigsburg und belud seinen Mercedes-Kombi. Und was auf so einen Kombi alles passt: ein Klavier auf den Fahrradträger, sechs Reifen, diverse Regalbretter, Fahrräder, ein Schreibtischstuhl und ein bunter Strauß allerlei Krimskrams.

Ob der 46-jährige Fahrer des Wagens dachte, nun sei alles verkehrssicher verpackt, geht aus der zugehörigen Polizeimeldung nicht hervor. Ebenso wenig, ob der Mann umzog. Sehr wohl geht aus der Meldung allerdings hervor, dass der Mann gegen 5.45 Uhr am Samstagmorgen mit seinem abenteuerlich beladene Auto auf der A8 bei Stuttgart unterwegs war. Ganz nach dem Motto: Wenn schon auffallen, dann richtig.

Das gelang ihm denn auch ziemlich gut, mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten den "Schwertransport" der Polizei. Eine Streife stoppte den Mann schließlich und leitete ihn samt Fahrzeug auf das Gelände der Verkehrspolizeidirektion. Nun erwarteten den 46-Jährigen und sein Auto die nächste Herausforderung: Die Waage. Ernüchterndes Ergebnis: Es musste dringend abgespeckt werden. In nackten Zahlen: 400 Kilogramm Überladung.

Dass die Reifen bei einem solchen Gewicht einknickten und sich bereits stark erwärmt hatten, ist da wenig überraschend. Um sich einen weiteren Tadel der Beamten abzuholen, hatte der Mann seine Ladung zudem mangelhaft gesichert. Ein plötzlich auf der Autobahn liegendes Klavier taugt für einen schweren Unfall, nicht aber für ein Spontan-Konzert.

Die Polizei untersagte dem Mann folgerichtig die Weiterfahrt. In Bewegung durfte er sich erst dann wieder setzen, nachdem er einen Anhänger organisiert und seine Fracht teilweise umgeladen hatte. Um 95 Euro Sicherheitsleistung ärmer und mit durchatmenden Reifen fuhr der Mann schließlich weiter.