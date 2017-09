Schwerer Verkehrsunfall: Auto bleibt auf der Seite liegen

08.09.2017 Bochum. Bei einem Verkehrsunfall in Bochum sind in der Nacht zu Freitag drei Menschen verletzt worden. Laut Polizei war ein Auto mit den drei Menschen aus zunächst ungeklärter Ursache auf einen geparkten Kleintransporter aufgefahren. Durch die Härte des Aufpralls wurde der Wagen auf die Seite geschleudert. Nachdem gleich mehrere Notrufe von einem auf der Seite liegenden Fahrzeug berichtet hatten, rechnete die Feuerwehr zunächst mit eingeklemmten Personen am Unfallort. Alle Betroffenen konnten sich jedoch selbstständig aus dem Auto befreien. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.