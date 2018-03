Schwerer Diebstahl: 300-Kilo-Fahrkartenautomat entwendet

26.03.2018 Dortmund. Unbekannte Täter haben an einer Dortmunder Haltestelle einen 300 Kilogramm schweren Fahrkartenautomaten einschließlich des Bargeldes im Automaten gestohlen. Sie trennten ihn in einer nächtlichen Aktion von der Stromversorgung und montierten ihn von einem Betonsockel ab, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Versuche dieser Art habe es im Ruhrgebiet zwar schon häufiger gegeben. Dass Täter aber einen vollständigen Automaten stehlen konnten, sei extrem selten, sagte ein Polizeisprecher. Sein Wert liege bei 30 000 Euro, der Sachschaden falle wegen der Instandsetzungskosten und des entwendeten Geldes aber wohl deutlich höher aus. Ermittelt wird nun im doppelten Sinne wegen "besonders schweren" Diebstahls.