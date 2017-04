Schwefelsäure-Unfall in Schule geht glimpflich aus

27.04.2017 Wattenscheid. Ein Unfall mit hochkonzentrierter Schwefelsäure ist in einer Wattenscheider Schule am Donnerstag glimpflich ausgegangen. Einer Chemielehrerin war bei der Unterrichtsvorbereitung die Flasche mit Schwefelsäure aus der Hand gefallen, wie die Feuerwehr mitteilte. 200 Milliliter der scharfen Substanz verteilten sich auf dem Boden. Die Feuerwehr ging mit mehreren Dutzend Kräften in den Einsatz, brauchte letztlich aber nur die Säure mit einem Bindemittel abzustreuen und sicherzustellen. Die Schule war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits geräumt. Verletzt wurde niemand. Der Unterrichtsraum konnte schnell wieder freigegeben werden.