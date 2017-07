24.07.2017 München. Königin Silvia hat eine ganz besondere Beziehung zu München. Hier lernte sie einst ihren Prinzen kennen. Für ihr ehrenamtliches Engagement wurde sie jetzt in der bayerischen Landeshauptstadt geehrt.

Königin Silvia von Schweden ist vom bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU) für ihr ehrenamtliches Engagement mit dem Verdienstorden des Freistaats ausgezeichnet worden.

Seehofer nannte die Königin bei der Verleihung am Montag in München "einen großartigen Menschen, dem unser Land unendlich viel zu verdanken hat". Die Königin betonte in ihrer Dankesrede ihre besondere Beziehung zur Landeshauptstadt: "München hat für mich unendlich viel bedeutet." 1972 hatte sie bei den Olympischen Spielen in München den damaligen Kronprinzen von Schweden kennengelernt.

Die schwedische Königin engagiert sich in zahlreichen Wohltätigkeitsorganisationen. Mit dem Orden würdigt die Staatsregierung seit 1957 besondere Verdienste um den Freistaat. (dpa)