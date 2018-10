Foto: Maryland Department of Natural Resources via AP

15.10.2018 McHenry. Ein junger Schwarzbär steckte mit seinem Kopf in einem Plastikbehälter fest. Drei Tage lang sind die Retter den Spuren des Tieres gefolgt, bis es gefunden wurde.

Wildschutzbeamte im US-Staat Maryland haben sich für einen jungen Schwarzbären als Retter in der Not erwiesen. Sie befreiten den Kopf des männlichen Jungtiers aus einem Plastikbehälter, in dem er festgesteckt war, wie die Zeitung „Cumberland Times-News“ am Sonntag meldete. Die Spuren des 45 Kilo schweren Bären seien drei Tage lang verfolgt worden, um ihn zu finden und für die Abnahme des Behälters zu betäuben.

Bei einem Herbstfest nahe der Gemeinde McHenry sei der Bär zurück in die Freiheit entlassen worden. Die Wildschutzabteilung der Umweltbehörde von Maryland erklärte, Zuschauer hätten sich fröhlich gezeigt, als das Bärenjunge zurück in den Wald gelaufen sei. (AP)