Schwangere Frau und Kinder verletzt: Fahrer alkoholisiert

29.03.2018 Meinerzhagen. Eine schwangere Frau, ihr Lebensgefährte und zwei Kinder sind bei einem Unfall in Meinerzhagen im Sauerland leicht verletzt worden. Der 38 Jahre alte Familienvater habe den Pkw am Donnerstag unter Einfluss von Alkohol und ohne Führerschein gefahren, teilte die Polizei mit. Demnach kam der Mann in einer Rechtskurve von der Straße ab und krachte gegen ein Schild. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Eltern und die beiden Söhne im Alter von drei und acht Jahren kamen in ein Krankenhaus. Allen vier Insassen gehe es soweit gut. Nach Polizeiangaben hatte der Mann das Auto einer Bekannten ohne Erlaubnis genutzt.