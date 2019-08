In Baden-Württemberg

Ein in freier Wildbahn lebender Schwan wird von Widetta (l) und Diana während des Frühstücks am Haus über einen Zaun hinweg gefüttert.

26.08.2019 Riedlingen . Dreimal täglich leistet ein Schwan in Riedlingen (Baden-Württemberg) einer Familie Gesellschaft beim Essen. Und dabei ist der Entenvogel selten allein: Meist bringe er seine Partnerin und die Jungen mit.

Pünktlich hole er sich Frühstück, Mittagessen und Abendessen ab, wie Widetta Pomaszewicz in Riedlingen bei Biberach erzählt. Schon seit mehreren Jahren kämen die Schwäne zum Haus der Familie, „bestimmt schon seit sechs Jahren“, schätzt Pomaszewicz. Gefüttert werden die Tiere mit frischem Brot. Der Schwan sei schon als Jungtier mit seinen Eltern zum Haus gekommen - jetzt mache er dasselbe mit seiner eigenen Familie, sagte die Schwanenliebhaberin. Wenn draußen niemand zu sehen ist, klopfen die Tiere mit dem Schnabel an das Fenster oder gegen das Geländer, um Nahrung einzufordern.

Auch verliebte Schwäne erfreuen immer wieder die Gemüter: Ein weiblicher Trauerschwan namens Petra hatte sich vor einigen Jahren in Münster in ein schwanenförmiges Tretboot verknallt. Und Höckerschwan „Schwani“ aus dem Münsterland verließ seinen geliebten blauen Traktor für eine Gans, obwohl er dem Fahrzeug zuvor auf Schritt und Tritt gefolgt war. Einen wahrhaftig trauernden Trauerschwan gab es in Bayern: Er zog, nachdem sein bisheriger Begleiter von einem Fuchs gerissen worden war, monatelang einsam seine Runden auf dem See des Schlosses Rosenau bei Coburg, fand aber schließlich eine neue Partnerin - mit Hilfe einer Kontaktanzeige. (dpa)