Schuss aus Polizeiwaffe verletzt mutmaßlichen Metalldieb

27.04.2018 Lage. Durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe ist in der Nacht zu Freitag ein mutmaßlicher Metalldieb in Lage im Kreis Lippe verletzt worden. Zuvor hatte eine Zivilstreife nach einem Zeugenhinweis ein verdächtiges Auto mit Fahrer und Beifahrer gestoppt. Der 37-jährige Mann aus Blomberg wurde durch den Schuss am Arm getroffen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mitteilten, wurde der Mann im Krankenhaus versorgt. Lebensgefahr bestand demnach nicht.

"Der Polizist hat sich bedroht gefühlt", sagte Oberstaatsanwalt Christopher Imig. Die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang. Im Auto fanden die Beamten Rucksäcke und große Taschen gefüllt mit Kupferkabeln. Der Metallschrott soll laut Polizei von einem Abrissgelände stammen. Die Polizei nahm auch den Beifahrer fest - einen ebenfalls tatverdächtigen 18-jährigen Mann aus Blomberg. (dpa)