Schuss aus Gaspistole - Mann im Gesicht verletzt

10.08.2017 Dinslaken. Ein 28 Jahre alter Mann ist in Dinslaken (Kreis Wesel) beim Schuss aus einer Gaspistole verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag auf offener Straße, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann werde mit Verletzungen im Gesicht in einem Krankenhaus behandelt. Es bestehe keine Lebensgefahr. Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar. Es handelte sich um einen Schuss, wie der Sprecher sagte. Wer geschossen hat, wussten die Ermittler am Abend noch nicht. Die Polizei suchte nach dem Täter.