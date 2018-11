Polizei sollte Arrest vollstrecken

09.11.2018 HALLE. Tragisches Unglück in Halle: Eine 15-Jährige ist auf der Flucht vor der Polizei von einem Balkon mehrere Etagen in die Tiefe gestürzt. Die Beamten klingelten zuvor an der Wohnung, weil die Jugendliche wegen Schulschwänzens in den Jugendarrest sollte.

Eine 15-Jährige ist in Halle in Sachsen-Anhalt beim Sturz von einem Balkon gestorben. Polizeibeamte klingelten zuvor an der Wohnung, weil die Jugendliche wegen Schulschwänzens in den Jugendarrest sollte, wie die Polizei in Halle am Donnerstag mitteilte. Dazu lagen drei entsprechende Beschlüsse des Amtsgerichts vor.

Die Beamten klingelten demnach am Donnerstagmorgen an der Wohnungstür und fragten die Mutter, ob ihre Tochter zu Hause sei. Offenbar bekam das Mädchen dies mit und flüchtete auf den an ihr Zimmer grenzenden Balkon.

Anschließend stürzte die 15-Jährige mehrere Etagen in die Tiefe. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen starb sie. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. (afp)