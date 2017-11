Adelaide. Eine katholische Schule in Australien hat eine Statue mit einem schwarzen Tuch verhüllt, nachdem die Darstellungen in den sozialen Netzwerken wenig Begeisterung hervorgerufen hat.

Von Karsten Lettau, 24.11.2017

Ein Heiliger reicht einem Jung ein Stück Brot. Eigentlich eine harmlose Szene. Doch ein australischer Künstler hat diese Geste so dermaßen unglücklich in eine Statue gegossen, dass sich die Reaktionen im Netz überschlagen. Und man kann verstehen, warum.

Auch die Assoziationen, die die Fotos von dem Kunstwerk in den sozialen Medien auslösen, sind eindeutig. Und deswegen ist das Werk mittlerweile auch mit einem schwarzen Tuch verhüllt. Die Schulleitung hat angekündigt, die Statue von einem anderen Künstler "substantiell ändern" zu lassen. Man darf gespannt sein.

Im Nachhinein fragt man sich nur, wie so etwas passieren konnte. So eine Statue entsteht ja nicht von heute auf morgen, sondern durchläuft mehrere Planungs-, Genehmigungs- und Produktionsschritte. Irgendjemand nimmt das fertige Ergebnis ab, regelt die Bezahlung des Künstlers. Irgendjemand transportiert das Kunstwerk an seinen Bestimmungsort und stellt es dort auf.

Man kann nur hoffen, dass alle Beteiligten - zumindest die Lehrkräfte der katholischen Schule - eine derartige moralische Unverdorbenheit besitzen, dass tatsächlich niemandem die Spur eines Zweifels bei der Ausgestaltung des Motivs gekommen ist.