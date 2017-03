Schule nach Hinweis auf gesuchten Marcel H. abgesperrt

08.03.2017 Wetter. Nach einem Hinweis auf den gesuchten Marcel H. aus Herne hat die Polizei am Mittwochmorgen eine Schule in Wetter (Ennepe-Ruhr-Kreis) abgesperrt. Einsatzkräfte durchsuchten das Gymnasium und forderten die Schüler auf, in ihren Klassen zu bleiben, sagte eine Polizeisprecherin. Sie sprach von einer reinen Vorsichtsmaßnahme. Allerdings könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der mutmaßliche Mörder des neunjährigen Jungen aus Herne tatsächlich in dem Gebäude aufhalte.

Ein Passant will Marcel H. zuvor in der Nähe der Schule gesehen haben. Er alarmierte die Polizei. Etwa 30 Einsatzkräfte waren demnach im Einsatz. Nach Angaben der Polizei hat sich der Verdacht bislang nicht bestätigt. Die Absperrung der Schule solle auch dazu dienen, um Schüler und Eltern zu beruhigen.

Der Neunjährige war am Montagabend erstochen im Keller des Nachbars Marcel H. gefunden worden. Seitdem wird nach dem 19-Jährigen gefahndet. (dpa)