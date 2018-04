Verdacht auf Brandstiftung

15.04.2018 Hennef. Ein Feuer in einer Schule gibt der Polizei Rätsel auf. In der Nähe wird ein Jugendlicher aufgegriffen. Er war zuvor als vermisst gemeldet worden. Aber offenbar waren noch mehr Menschen am Brandort.

Nach dem Feuer in einer Gesamtschule in Hennef (Nordrhein-Westfalen) ist ein 15-jähriger Jugendlicher wegen des Verdachts auf Brandstiftung festgenommen worden. Der Junge war zuvor von einem Kinderheim als vermisst gemeldet worden, teilte die Polizei mit

Um sechs Uhr morgens sei von einem Handy ein Notruf eingegangen: "Die Hauptschule brennt", hieß es weiter. Der Anruf wurde laut Polizei abgebrochen, das Handy war nicht mehr erreichbar. Branderkunder der Feuerwehr sahen bei der Anfahrt zwei Personen flüchten. Ob der 15-Jährige einer von ihnen war, blieb zunächst offen.

Die Feuerwehr brachte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Betroffen war ein Treppenhaus in einem Trakt der Gemeinschaftshauptschule. Trotz der Zerstörungen werde der Unterricht am Montag regulär stattfinden, teilte die Stadt mit. In den vom Brand betroffenen Räumen werden vier Klassen mit insgesamt 110 Schülern unterrichtet. Sie sollen in Ausweichräumen unterkommen.

Auch in Hamm brannte bereits Samstag eine Grundschule. Unbekannte hatten dort laut Polizei einen Müllcontainer in Brand gesteckt und dadurch einen Dachbrand ausgelöst. Der Sachschaden wurde auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Vom Täter fehlte zunächst jede Spur. (dpa)