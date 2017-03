Amy Krouse Rosenthal starb am Montag an den Folgen ihrer Krebserkrankung.

13.03.2017 Bonn. Es ist erst wenige Tage her, als eine Kontaktanzeige der krebskranken Amy Krouse Rosenthal für ihren Ehemann um die Welt ging. Jetzt hat sie den Kampf gegen den Krebs verloren. Die Autorin starb an diesem Montag.

Ihre emotionale Kontaktanzeige in der New York Times vor gerade einmal zehn Tagen bewegte Millionen Menschen. Die krebskranke Autorin Amy Krouse Rosenthal wusste, dass sie nicht mehr lange zu leben hatte und suchte für ihren Mann eine neue Frau. "Du wirst meinen Ehemann heiraten wollen" lautete die Überschrift der Anzeige. Die Amerikanerin spürte offenbar, dass sie den Kampf gegen den Krebs in Kürze verlieren wird. Jetzt hat sie ihn verloren. Wie die Nachrichtenagentur AP bestätigte, starb die Kinderbuchautorin am Montag an den Folgen ihrer Krebserkrankung.

Im September 2015 erhielt Amy Krouse Rosenthal die Diagnose Eierstockkrebs, 25 Jahre war sie da schon mit ihrem Mann Jason Brian verheiratet. So vieles hatten die beiden in ihrem Leben noch vor, doch die unheilbare Erkrankung machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Einen letzten Wunsch wollte sich die 51-Jährige noch erfüllen: Eine neue Frau an der Seite ihres geliebten Jason zu finden. Sie hat den ersten Schritt dafür noch geschafft, die Anzeige ging um die Welt. Den letzten Absatz ihrer Anzeige ließ die Autorin frei - für einen Neuanfang. Den muss ihr Mann nun alleine schaffen. (Sebastian Fink)