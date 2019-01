Auch Köln/Bonn-Flüge betroffen

Verschneite Fahrräder auf einer Brücke in München.

München. Am Münchner Airport sind wegen des starken Schneefalls am Samstag 90 Flüge ausgefallen - und damit rund zehn Prozent aller Flüge. Auch Flüge von und nach Köln/Bonn sind betroffen.

Von Michael Wrobel, 05.01.2019

Wegen des starken Schneefalls müssen am Samstag 90 Flüge am Flughafen München gestrichen werden. Betroffen waren auch Flüge von beziehungsweise nach Köln/Bonn sowie Düsseldorf mit Eurowings und Lufthansa - diese Flüge wurden ebenfalls annulliert. Außerdem gab es auf der Strecke zwischen dem Rheinland und München Verspätungen.

Auch auf anderen Verbindungen von und nach München verspäteten sich mehrere Flieger, sagte eine Sprecherin in München. Regulär waren für den Samstag etwa 850 Starts und Landungen vorgesehen. Schnee und Eis brachten den Flugplan durcheinander.

„Wir brauchen rund 25 Minuten um eine Bahn zu räumen, während dieser Zeit ist die Bahn gesperrt“, sagte die Sprecherin weiter. Auch das Enteisen der Maschinen koste Zeit. Zudem reduziert die Flugsicherung bei schlechter Sicht die Zahl der Flüge.

Weil sich die Verspätungen häuften, hätten sich einige Airlines für die Stornierung einzelner Verbindungen entschieden. In der Region rund um den Flughafen waren seit Samstagmorgen etliche Zentimeter Neuschnee gefallen.

Die Bahn in Bayern meldete zunächst keine größeren Störungen. „Insgesamt läuft der Verkehr stabil“, sagte ein Sprecher. Auf ihrer Internetseite rief die Bahn ihre Fahrgäste auf, sich vor Reiseantritt über die Verbindungen zu informieren, etwa im Internet. Auswirkungen des Schnees auf den Bahnverkehr seien „nicht ausgeschlossen“.

Unwetterwarnung wegen starken Schneefällen

Andauernde Schneefälle haben vor allem den südlichen Teil Bayerns in eine Winterlandschaft verwandelt. Für den Alpenrand und den Bayerischen Wald gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag eine Unwetterwarnung heraus: Es wurden weiterhin heftige Schneefälle und auch Schneeverwehungen erwartet.

Bis Montag könnte es auch in tieferen Lagen bis zu 50 Zentimeter Neuschnee geben, in den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen sogar bis zu einem Meter. In den Bergen herrschte verbreitet große Lawinengefahr. Auch im Schwarzwald und auf der Alb erwartete der DWD zeitweise kräftigen Schneefall.

(Mit Material von dpa)