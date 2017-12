Überfrierende Nässe

09.12.2017 Berlin. Dicke Schneeflocken und glatte Straßen bringen viele Autofahrer ins Rutschen. Fußballspiele werden fürs Schneeräumen unterbrochen. Und Frau Holle greift sogar in die Politik ein.

Ein Wintereinbruch in weiten Teilen Deutschlands hat zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Zumeist blieb es zunächst bei Blechschäden, es gab aber auch mindestens zwei Schwerverletzte.

Im Autobahnkreuz Breitscheid in der Nähe von Düsseldorf stellte sich laut Polizei in den frühen Morgenstunden des Samstags ein Lastwagen quer und blieb stecken. Die Autobahn 3 wurde teilweise gesperrt. Es kam danach zu weiteren Unfällen und Staus. Die Feuerwehr versorgte zwischenzeitlich die Autofahrer. Rettungs- und Räumdienste seien kaum durchgekommen, sagte ein Sprecher. Auch Umleitungen waren überlastet.

In Freiberg bei Dresden wurden auf der Bundesstraße 101 zwei Menschen in einem Auto schwer verletzt. Die 34 Jahre alte Fahrerin und ein neun Jahre altes Mädchen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Frau habe am Freitagabend in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Ihr Wagen krachte gegen einen Baum.

In Ettlingen bei Karlsruhe stießen in der Nacht ein Rettungswagen und ein Auto auf schneeglatter Straße frontal zusammen. Vier Menschen seien leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher. Zu dem Zeitpunkt des Unfalls hatte im Rettungswagen laut Polizei kein Patient gelegen.

In Walldorf bei Mannheim fuhr ein Auto in einen entgegenkommenden Linienbus. Ein Fahrgast wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

In Sachsen musste das Heimspiel des Fußball-Zweitligisten FC Erzgebirge Aue gegen Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 für mehrere Minuten zum Schneeschieben unterbrochen werden. Die Gastgeber nutzten das Schneegestöber für einen 1:0-Sieg.

Das winterliche Wetter brachte am Samstagmorgen auch den Beginn des Parteitags der sächsischen CDU in Löbau bei Görlitz durcheinander. Ein Lastwagen blockierte nach einem Glätteunfall die A4. Im kilometerlangen Stau blieben viele Delegierte und Gäste des Parteitags stecken.

Das zweite Adventswochenende bringt in Deutschland ordentlich Neuschnee. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, werden in den Alpen bis zu 20 Zentimeter erwartet. Auch im Schwarzwald, dem Sauerland, dem Harz und dem Thüringer Wald schneit es kräftig. (dpa)