Ab Mittwoch wird's stürmisch

01.01.2017 Offenbach. Die ersten Tage des Jahres 2017 werden vor allem im Süden Deutschlands winterlich kalt. Skifahrer jedenfalls können sich freuen: Endlich schneit es im höheren Bergland.

Das aus Sibirien kommende Tief "Corinna" bringt Schnee und gefrierende Nässe, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

"Die Wintersportler in Alpennähe können sich auf eine Neuschneedecke bis 30 Zentimeter freuen", sagte Meteorologe Christoph Hartmann.

Am Montag kommt es in Norddeutschland dank vereinzelter Regen- und Schneeschauer zu gefrierender Nässe. Tagsüber schneit es in Süddeutschland. Die Temperaturen steigen auf null bis fünf Grad. An den Alpen kann in der Nacht zu Dienstag bis zu zehn Zentimeter Neuschnee fallen.

Am Dienstag bringt ein noch namenloses Tief Regen und Sturmböen nach Norddeutschland. An den Alpen und im östlichen Bergland schneit es weiter, sonst ist es meist wolkig und überwiegend trocken. Die Temperaturen liegen bei null bis fünf Grad.

Am Mittwoch muss - abgesehen vom Südwesten - in ganz Deutschland mit stürmischen Böen gerechnet werden. In Süddeutschland schneit es. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus ein Grad im höheren Bergland und sieben Grad an der Nordsee. (dpa)