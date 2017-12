Schnee bringt Verkehr ins Rutschen: A3 nach Unfall dicht

09.12.2017 Düsseldorf. Anhaltender Schneefall hat in Teilen von NRW den Verkehr aus dem Takt gebracht. Nach einem Lkw-Unfall musste bei Duisburg die A3 am Kreuz Kaiserberg teilweise gesperrt werden.

Heftige Schneefälle haben in Nordrhein-Westfalen am Samstag für zahlreiche Verkehrsunfälle gesorgt. Vor allem im Bezirk Düsseldorf ereigneten sich viele Unfälle auf der Autobahn 3 und der A57. Auf der A3 im Kreuz Breitscheid stellte sich nach Angaben der Landesleitstelle der Polizei in den frühen Morgenstunden ein Lkw quer und blieb stecken. Die Autobahn wurde teilweise gesperrt. Es kam zu weiteren Unfällen und Staus. Die Feuerwehr versorgte zwischenzeitlich die Autofahrer. Rettungs- und Räumdienste seien kaum durchgekommen, sagte ein Sprecher. Auch Umleitungen waren überlastet. Am Vormittag begannen sich die Staus langsam aufzulösen, hieß es.

Auch im östlichen Ruhrgebiet sorgte Glätte für erhebliche Probleme. Im Bereich der Polizei Dortmund gab es schon am Freitagabend Dutzende Unfälle. Besonders betroffen waren die Autobahnen A1 und A45 rund um das Kreuz Westhofen. Erst nach einem großen Einsatz der Streufahrzeuge lösten sich hier die Staus in der Nacht zum Samstag wieder auf. In Hamm krachte ein 47-Jähriger nach starkem Schneefall mit seinem Wagen gegen einen Baum. Der verletzte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes soll es auch im weiteren Verlauf des Wochenendes schneien. Der Dauerschneefall in weiten Teilen des Landes soll aber nachlassen. (dpa)