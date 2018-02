Schmuck für mehrere Hunderttausend Euro gestohlen

10.02.2018 Lippstadt. Einem Juwelier in Lippstadt (Kreis Soest) ist Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro gestohlen worden. Bislang unbekannte Täter brachen am frühen Samstagmorgen in sein Geschäft ein. Zuvor waren sie mutmaßlich auch in das rund zehn Kilometer entfernte Wohnhaus des Juweliers eingebrochen, wie die Polizei mitteilte. Dort entwendeten die Täter nach ersten Erkenntnissen der Polizei die Schlüssel für das Juwelier-Geschäft und schraubten zwei Kennzeichen von einem Auto ab, die sie für ihre Flucht genutzt haben könnten. Die Polizei sucht Zeugen.