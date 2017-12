Biss auf dem Klo

Ein Experte zeigt eine giftige Mangroven-Nachtbaumnatter in einer Schlangenfarm in Bangkok. In Thailands Hauptstadt sind Schlangen so weit verbreitet wie lange nicht mehr.

Bangkok. Sie lauern im Gras oder kommen sogar durch die Toilette: In Bangkok haben schon viele Menschen unliebsame Begegnungen mit Schlangen hinter sich. Diese halten auch die Feuerwehr auf Trab.

So hatte der 38-jährige Attaporn Bonnmakchuay sich den Kampf auf Leben und Tod nicht einmal in den wildesten Träumen ausgemalt. Er hockte am frühen Morgen nichtsahnend auf seinem Klo, als ihn ein heftiger Schmerz durchfuhr. „Es fühlte sich an, als sei mein Penis abgeschnitten worden“, erzählte er später im Krankenhausbett. In Wirklichkeit hatte eine drei Meter lange Python aus der Kloschüssel in Chanchoengsao, einem Industrievorort von Bangkok, zugeschnappt. „Die hat kräftig an mir gezerrt“, schilderte Attaporn seinen Ringkampf.

Seine Ehefrau reagierte auf die Hilfeschreie des Arbeiters und fesselte den Kopf der Würgeschlange, damit sie nicht wieder in der Toilettenschüssel verschwinden konnte. Attaporn gelang es irgendwie, die „Kiefer des Todes“ auseinanderzudrücken, doch wegen des Blutverlusts fiel er prompt in Ohnmacht. Attaporn erholte sich schnell, während seine geistesgegenwärtige Ehefrau und seine Kinder sehr viel länger unter Schock standen. Fernsehbilder vom Ende des blutigen Dramas Mitte des vergangenen Jahres zeigten später eine blutbesudelte Toilettenschüssel. Die Feuerwehr hatte sie ausbauen müssen, um der Python habhaft zu werden und diese anschließend in freier Wildbahn wieder auszusetzen.

Pythons bringen Glück, glaubt Thailands Volksmund – auch wenn Attaporn Bonnmakchuay nach seinem Kastrationsalbtraum im stillen Örtchen anderer Meinung sein kann. Taucht eine Würgeschlange im Garten auf, versuchen die Grundstücksbesitzer mit viel Mühe, die Python auf die sanfte Tour zu vertreiben. Bei Kobras oder Vipern kennen Thailänder trotz buddhistischem Gebot, keine Lebewesen zu töten, dagegen wenig Gnade. Sie werden kurzentschlossen erschlagen oder zerhackt.

Pfauen schaffen Abhilfe

Auch Berlins Botschafter Peter Prügel muss sich in Thailand vor Giftschlangen hüten. Er hält sich wohlweislich an die Tradition seiner Vorgänger. Im weitläufigen Garten seiner Residenz leben ein paar Pfauen. Die Vögel mit ihren prächtigen Federn sind dank ihrer krächzenden Verlautbarungen zwar Nervensägen. Aber Schlangen gelten ihnen als Leckerbissen und sie sorgen so für einen weitgehend schlangenfreien Garten, um Gästen unangenehme Naturerlebnisse zu ersparen.

In der Millionenmetropole Bangkok vergessen Ausländer und Thailänder freilich oft, dass Schlangen sich in dem früheren Sumpf schon zu Hause fühlten, als Thailands Hauptstadt noch im 80 Kilometer nördlich gelegenen Ayuthaya angesiedelt war. Sie fallen nahezu in Ohnmacht, wenn sie in ihren Hochhausappartments oder Gartenvillen plötzlich einer der 200 Reptilienarten gegenüberstehen, die es in Thailand gibt.

Viele Ausländer und manche Thailänder hüten sich im Asphaltdschungel Bangkoks eher vor Keimen als Schlangen. Kobras, Pythons, Vipern und andere giftige oder ungefährliche Schlangen haben sie selten auf der Alarmliste – jedenfalls bis zum ersten unausweichlichen Zusammentreffen im tropischen Betonlabyrinth. Abflussrohre dienen Schlangen als ideale Leitern, um selbst im 26. Stockwerk eines Wolkenkratzers auf der Einkaufsmeile Sukhumvit Familien in Angst und Schrecken zu versetzen.

Bangkoks Feuerwehr kann ein Lied über das Schlangenparadies singen, das mit seinen vielen Ratten und anderem Ungeziefer ein ideales Jagdrevier bietet. Die Feuerwehrmänner wurden bis Ende November schon 31 900-mal angerufen, um Schlangen zu fangen. Statt Tanks für Löschwasser, so der Volksmund, sollten die grellroten Autos lieber genügend Schlangenkäfige mitnehmen. Den Grund erklärt eine Statistik: An einem Tag, an dem es 173 Schlangenalarme gab, wurde die Feuerwehr nur fünfmal zu Bränden gerufen.

Bauwut als mögliche Ursache

Die Zahlen legen den Verdacht nahe, dass nicht nur die Politik unter der seit drei Jahren herrschenden Militärdiktatur zu einer Schlangengrube wurde, sondern ganz Bangkok. 2016 mussten 29 919 panische Einwohner vor Schlangen gerettet werden, 2012 waren es dagegen nur 10 492 Alarme. Die steigenden Zahlen führen Experten auf Bangkoks Bauwut zurück. Im Ballungsraum Bangkok mit seinen geschätzten 20 Millionen Menschen entstehen immer neue Wohnparks auf der grünen Wiese. In der Regenzeit suchen Kobras und andere Schlangen sich gerne ein trockenes Plätzchen – und die gibt es oft in Häusern.

Die Python, die durch die Toilette kroch, gelangte wahrscheinlich durch ein beschädigtes Abwasserrohr dort hin. Sie war wohl auf Beutezug, weil es in der Umgebung von Wohnsiedlungen häufig von Ratten und anderem Ungeziefer wimmelt. Doch wer in Thailand auf dem Land aufgewachsen ist, vergisst auch in Bangkok die wichtigsten Regeln nicht. Selbst barfuß im kurz geschnittenen Gras zu gehen, kann lebensgefährlich werden.

Schlangen können überall auftauchen. Diese Erfahrung machte auch ein junger Deutscher, der spätabends reichlich angeheitert die Gartenpforte zu seinem Grundstück verpasste, leicht daneben im Gebüsch landete und gebissen wurde. „Es fühlte sich an, als ob ein Hund mich erwischt hätte“, erzählte er später. Seine Lebensgefährtin brachte ihn samt erschlagener Giftschlange in der Plastiktüte zum nächsten Krankenhaus. Die Ärzte konnten das richtige Serum auswählen und dem Mann das Leben retten. Er war von der Giftattacke so geschwächt, dass er drei Tage einen Rollstuhl benötigte.