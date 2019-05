Zwei verkleidete Frauen nehmen am jährlichen "Maldon Mud Race" teil.

Maldon. Beim Maldon-Mudrace durchqueren die Teilnehmer den Blackwater-Fluss zu Fuß. Bei Ebbe ist für sie der Schlamm kein Hinderniss - sondern pures Vergnügen.

Von Anja Wollschlaeger, 12.05.2019

Gesichter von oben bis unten mit Schlamm beschmiert. Frauen in Prinzessinnen-Kostümen, die durch eine graue Pampe krabbeln. Diese Bilder sind unverkennbar mit dem "Muldon Mudrace" verbunden. Das Event in der englischen Kleinstadt ist eine Charity-Aktion.

Insgesamt 300 Teilnehmer nehmen an dem Schlammrennen teil, so die offizielle Homepage des Veranstalters. Sie alle sammeln mit ihrem Rennen Geld für einen guten Zweck - doch ungleich mehr nehmen als Zuschauer und Fan teil.

Maldon Mudrace Schlamm, schlammig - Spaß. Beim Muldon Mudrace durchqueren die Teilnehmer den Blackwater bei Ebbe zu Fuß. Foto: Joe Giddens/PA/dpa Drei Frauen nehmen am jährlichen "Maldon Mud Race" teil.

Foto: Joe Giddens/PA Wire/dpa Großbritannien, Maldon: Joel Hicks steht schreiend im Schlamm als er am jährlichen "Maldon Mud Race" teilnimmt.

Foto: Joe Giddens/PA Wire/dpa Joel Hicks steht schreiend im Schlamm als er am jährlichen "Maldon Mud Race" teilnimmt.

Foto: Joe Giddens/PA/dpa Joel Hicks steht schreiend im Schlamm als er am jährlichen "Maldon Mud Race" teilnimmt.

Foto: Joe Giddens/PA/dpa Maldon Mudrace.

Der Vorsitzende des Mudrace, Brian Farrington sagte: "Im vergangenen Jahr hatten wir 20.000 Zuschauer." Die Strecke von Ufer zu Ufer ist etwa 400 Meter lang. 2018 wurden bei dem Rennen 35.000 Pfund für wohltätige Zwecke eingenommen. In diesem Jahr hoffen die Veranstalter auf noch größere Einnahmen.

Die Stadt Maldon liegt am Blackwater Fluss in England, nordöstlich von London in der Grafschaft Essex. Das Rennen kann nur stattfinden, wenn bei Ebbe der Wasserstand im Mündungsbereich des Flusses sehr niedrig ist. Maldon ist dem offiziellen Reiseführer der Kommune bekannt für sein Meersalz und sein berüchtigtes "Matschrennen", das laut den Veranstaltern auch Touristen aus Italien und Deutschland järhlich anzieht.