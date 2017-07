Schlamassel nach Electro-Festival: Autos stecken in Schlamm

24.07.2017 Weeze. Nach heftigen Regenschauern beim Electro-Festival Parookaville in Weeze am Niederrhein haben Landwirte am Montag Besuchern aus dem Schlamassel geholfen: Autos von Campern steckten auf aufgeweichten Feldern im Schlamm fest. Wegen der absehbaren Schwierigkeiten hatte die Festival-Leitung die Camper schon in der Nacht zu Montag von der Bühne und über Soziale Medien aufgefordert, noch eine Nacht dranzuhängen und erst bei Helligkeit abzureisen, wie die Gemeinde mitteilte. Zahlreiche vom Festival engagierte Landwirte zogen am Montag feststeckende Autos aus dem Schlamm. Mehrere Medien hatten zunächst darüber berichtet.

Ein Lebensmittelmarkt hatte nach Angaben der Gemeinde Weeze seine Vorräte extra noch mal aufgefüllt, damit die Besucher sich noch verpflegen konnten. Am späten Montagvormittag standen nach Beobachtung der Gemeinde noch rund 3000 Autos auf dem Gelände, die aber auf den etwas abgetrockneten Böden teilweise auch ohne Hilfe wegkamen. Die Stimmung soll recht entspannt gewesen sein.

Das Event war mit rund 80 000 Zuschauern ausverkauft. Nicht-Camper hatten nach Angaben des Festivals auf befestigten Parkplätzen des Flughafens geparkt. (dpa)