Vorherbestimmt?

23.08.2018 Berlin. Ist der Mensch seines Glückes Schmied? Die Schlagersängerin Claudia Jung hat da eine ganz klare Meinung.

Schlagersängerin Claudia Jung (54) glaubt an die Existenz einer höheren Macht. "Ich glaube, alles ist Schicksal", sagte Jung in einem Interview der Musikzeitschrift "Meine Melodie". Wie das Leben verlaufe, werde von "einer nicht sichtbaren Kraft in groben Zügen" vorbestimmt, so die Sängerin weiter.

Sie selbst habe im Leben viel Glück gehabt - im Gegensatz zu vielen anderen Menschen auf der Welt: "Wenn ich für die Welthungerhilfe auf Reisen bin - diesen Menschen in den Kriegs- und Krisengebieten geht es dreckig. Das sind Probleme!"

Jung hat im Juli ihr neues Album "Schicksal, Zufall oder Glück" herausgebracht. Noch immer mache es ihr großen Spaß, auf der Bühne zu stehen, betonte die Sängerin. Auch ihren Promi-Status genieße sie: "Ehrlich gesagt - eigentlich ist es doch auch schön, erkannt zu werden. In manchen Situationen wäre es zwar schöner, nicht ständig unter Beobachtung zu stehen, aber es tut ganz tief im Innern dann doch gut." (dpa)