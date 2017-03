Schlag gegen Drogenszene in Osthessen: Zehn Verdächtige

31.03.2017 Bad Hersfeld/Fulda. Der Polizei ist ein Schlag gegen die Rauschgiftszene in Osthessen gelungen. Zehn Verdächtige seien gefasst und mehrere Kilo Drogen sichergestellt worden, berichteten die Polizei in Bad Hersfeld und die Staatsanwaltschaft in Fulda am Freitag. Bei Durchsuchungen in der Nacht zum Donnerstag hatten die Ermittler Marihuana, Haschisch, Heroin, Amphetamine, Hanfsamen und mehr als 2000 Ecstasy-Tabletten entdeckt sowie über 65 000 Euro Bargeld. Es handele sich um den größten Erfolg im Kampf gegen die Drogenkriminalität im Kreis Hersfeld-Rotenburg in den vergangenen Jahren.

Ermittelt wird nun gegen sieben Männer und drei Frauen im Alter zwischen 19 und 48 Jahren. Zu den Verdächtigen gehört auch ein 33 Jahre alter Mann aus Soest in Nordrhein-Westfalen. Gegen diesen sowie gegen einen 31-Jährigen und eine 48 Jahre alte Frau ergingen Untersuchungs-Haftbefehle. (dpa)