Schlag gegen Drogenhandel: 8,5 Kilo Marihuana entdeckt

13.07.2017 Arnsberg/Dortmund. Im Kampf gegen den Drogenhandel hat die Polizei bei zwei Einsätzen acht mutmaßliche Händler festgenommen. Die Ermittler stellten insgesamt 8,5 Kilogramm Marihuana sicher.

Bei Arnsberg wurden am Mittwoch zwei 38 und 40 Jahre alte Männer bei einem Rauschgifttransport dingfest gemacht. In ihrem Wagen fanden Beamte der Kripo Wuppertal rund fünf Kilogramm Marihuana. Gegen den 40-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl vor, der andere sollte noch am Donnerstag vor einen Haftrichter kommen. Nach Angaben der Polizei ermittelt die Staatsanwaltschaft Wuppertal bereits seit geraumer Zeit gegen eine internationale Gruppe von Rauschgifthändlern.

Die Dortmunder Polizei nahm ebenfalls am Mittwoch sechs Personen fest. Über Alter und Geschlecht wurde zunächst nichts bekannt. Bei Durchsuchungen fanden die Beamten rund 3,5 Kilogramm Marihuana, 220 000 Euro Bargeld und zahlreiche Waffen. Für vier der Festgenommenen beantragte die Staatsanwaltschaft Haftbefehle. Zuvor hatten die Experten für organisierte Kriminalität herausgefunden, dass aus einem Café in der nördlichen Innenstadt heraus massiv mit Marihuana gehandelt wurde. An dem Einsatz waren auch Spezialkräfte beteiligt. (dpa)