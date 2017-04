Schlag gegen Drogenbande: Acht Verdächtige verhaftet

07.04.2017 Aachen. Den Ermittlern in Aachen ist ein Schlag gegen eine Bande von Drogenhändlern gelungen. Am Freitag seien acht Verdächtige verhaftet worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Einige der 25 bis 51 Jahre alten Männer seien dem Rockermilieu zuzuordnen. Bei Durchsuchungen unter anderem in Aachen, Stolberg und Bonn stellten die Fahnder Rauschgift und Waffen sicher. Die Ermittler hatten die Verdächtigen den Angaben zufolge seit einem halben Jahr wegen bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln im Visier.