Feuerwehreinsatz in Schwenningen

In Schwenningen ist ein Student unter der laufenden Dusche eingeschlafen.

Villingen-Schwenningen. In Schwenningen in Baden-Württemberg hat ein Student mehrere Stockwerke seines Wohnheims unter Wasser gesetzt. Zuvor hatte er wohl ein paar Bier zu viel getrunken und ist an einem sehr ungünstigen Ort eingeschlafen.

Was zunächst nach einer dramatischen Szene aus einer Tatort-Folge ausgesehen hat, stellte sich jedoch ziemlich schnell als Fauxpas eines Studenten heraus: Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Wohnheim in Schwenningen gerufen, wo sie einen Mann bewusstlos unter der laufenden Dusche vorfanden.

Doch wie der Schwarzwälder Bote berichtet, handelte es sich bei dem optischen schweren "medizinischen Notfall" um einen "komplett betrunken" Mann, der sich für sein Nickerchen den Abfluss seiner randlosen Dusche ausgesuch hatte. Die Folge: Das Wasser konnte nicht ablaufen und sickerte so vom vierten bis in den ersten Stock des Wohnheims durch.

"Also nein, so ein Fall ist mir persönlich auch noch nicht untergekommen", sagte der Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft VS (wbg), Rainer Müldner, gegenüber dem Schwarzwälder Boten. Die Bewohner des Studentenheims müssen wohl zeitweise woanders untergebracht werden, da der Schaden nicht kurzfristig behoben werden könne.