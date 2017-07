Schlüssel vergessen: Feuerwehr musste Mann vom Dach retten

02.07.2017 Bochum. Weil er seinen Schlüssel vergessen hatte, hat sich ein Bewohner in Bochum mit einer Klettertour auf dem Dach eines mehrgeschossigen Hauses in Lebensgefahr gebracht. Er habe sich am frühen Sonntagmorgen über ein geöffnetes Dachfenster Zutritt zu seiner Wohnung verschaffen wollen, berichtete die Feuerwehr. Nachdem sich der Kletterer auf der steilen Dachfläche selbst in eine ausweglose Lage gebracht hatte, wurde der Notfall von einem aufmerksamen Mitbürger entdeckt, der die Feuerwehr alarmierte. Mit Hilfe von Höhenrettern gelangte der Mann wieder über das Fenster des Dachbodens zurück ins Haus, wo ihm ein schließlich ein Mitbewohner die Wohnungstür öffnete, der mittlerweile wach geworden war.