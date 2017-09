Schlägereien und Pfefferspray auf Hüstener Kirmes

09.09.2017 Arnsberg. Bei der Hüstener Kirmes im Hochsauerlandkreis ist es zu mehreren Schlägereien von Besuchern und dem Einsatz von Pfefferspray durch die Polizei gekommen. Neun Personen seien in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Volksfest in Arnsberg sei erst ruhig verlaufen, nach Mitternacht habe es aber drei Schlägereien innerhalb von zwei Stunden gegeben. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre sei die Polizei "sehr präsent vor Ort" gewesen, sagte ein Sprecher. Die Beamten setzten auch Pfefferspray ein. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Über die Anzahl der verletzten Kirmesgäste konnten keine genauen Angaben gemacht werden.