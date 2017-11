29.11.2017 New York. Das Tennismatch zwischen Bobby Riggs und Billie Jean King ging als "Battle of the Sexes" in die Geschichte ein. Der legendäre Schläger der Tennis-Ikone King kommt jetzt unter den Hammer.

Der Schläger, den Tennis-Legende Billie Jean King (74) beim "Battle of the Sexes" gegen Bobby Riggs benutzte, könnte bei einer Auktion in New York bis zu 200 000 Dollar (etwa 170 000 Euro) einbringen. Die Versteigerung sei für den 6. Dezember angesetzt, teilte das Auktionshaus Bonhams in New York mit.

Mit dem Schläger hatte King 1973 bei einem Schauwettkampf ihren männlichen Kollegen Riggs in drei Sätzen bezwungen. Das Match ging in die Geschichte ein und läuft derzeit als Hollywood-Verfilmung "Battle of the Sexes - Gegen jede Regel" mit Emma Stone als Billie Jean King auch in den Kinos. (dpa)