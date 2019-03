Nur Fressen im Kopf

Oberhausen . Viel Nahrung und wenig Bewegung: Was für den Menschen ungesund ist, zählt auch für Schildkröten. Twiggy aus dem Sea Life in Oberhausen kämpft mit Übergewicht und legt ein besonders rücksichtsloses Verhalten an den Tag.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.03.2019

Langsam und gemütlich zieht die Meeresschildkröte "Twiggy" ihre Runden durchs Ozeanbecken im Sea Life Oberhausen. Der gepanzerte Bewohner gilt allgemein als unsportlich und liegt die meiste Zeit lieber in irgendeiner Ecke des Beckens herum und wartet ab.

Sein größtes Hobby ist offenbar die Nahrungsaufnahme. Wie das Aquarium bekannt gab, soll Twiggy mittlerweile 150 Kilogramm auf die Waage bringen. Zu viel! Außerdem ist die Schildkröte beim Thema Fressen, im Gegensatz zum Rest des Tages, alles andere als entspannt. Im Gegenteil. Skrupellos und nahezu gierig klaut sich Twiggy das Fressen seiner Mitbewohner.

„Damit muss jetzt Schluss sein“, weiß Oliver Walenciak, Kurator des Sea Life Oberhausen. „Auf Twiggys Ernährungsplan steht normalerweise eine Mischung aus Fisch und Gemüse, die genau auf Alter, Geschlecht und Körpergröße abgestimmt ist“, erklärt der Aquariumsleiter weiter.

Um für den Sommer trotz anliegendem Panzer die passende Schwimmbadfigur zu haben, muss Twiggy kein besonderes Diätprogramm verfolgen. Magerer Fisch, Brokkoli und Salat stehen aktuell schon auf dem Speiseplan. Es muss lediglich sichergestellt werden, dass die hungrige Schildkröte sich nicht am Fressen seiner Mitbewohner vergreift, erklärte Walenciak. Die Mitbewohner dürfte es freuen.