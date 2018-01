32 Menschen vermisst

07.01.2018 Shanghai. 300 Kilometer östlich von Shanghai kollidieren ein Öltanker und ein Frachter. Tausende Tonnen Öl stehen in Flammen und es gibt keinen Kontakt zur 32-köpfigen Besatzung. Der brennende Tanker ist in Schieflage. Öl läuft aus.

Bei der Kollision von zwei Schiffen vor der Küste Ostchinas ist ein Öltanker in Brand geraten. 32 Seeleute seien vermisst, berichtete die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Eine große Such- und Rettungsaktion sei angelaufen. Es sei ausgelaufenes Öl auf der Meeresoberfläche zu sehen.

Der unter Panama-Flagge fahrende Öltanker „Sanchi“ sei am Samstagabend rund 300 Kilometer östlich von der Jangtse-Mündung bei Shanghai mit dem Frachter „CF Crystal“ kollidiert. Der ganz in Flammen stehende, 274 Meter lange Tanker sei in Schieflage geraten.

Search and rescue operation under way as 32 went missing after two vessels collided off the east coast of China; A Panama registered oil tanker is on fire pic.twitter.com/RslNE08cyd