Vier Verletzte

In einem Café auf Mallorca sind Schüsse gefallen.

17.07.2017 Palma. Ein Streit zwischen zwei Männern in einem Café auf Mallorca ist eskaliert. Einer der beiden holte eine Waffe, es fielen mehrere Schüsse. Vier Personen sind dabei verletzt worden.

Bei einer Schießerei in einem Café im Touristenort Peguera im Süden Mallorcas sind vier Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben des „Mallorca Magazins“ sollen auch zwei Deutsche unter den Verletzten sein. Insgesamt seien drei Frauen und ein Mädchen verwundet und von Rettungskräften vor Ort versorgt worden, berichtete die „Mallorca Zeitung“ am Montag.

Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am frühen Sonntagabend am Boulevard des gerade auch bei Deutschen beliebten Urlaubsortes. Nach einem Streit zwischen zwei Männern habe einer der beiden ein Gewehr - vermutlich eine Schrotflinte - geholt. Anschließend seien Schüsse gefallen. Augenzeugen berichteten gegenüber lokalen Medien von panikartigen Szenen in dem Café.

Laut „Diario de Mallorca“ soll es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen vorbestraften Spanier handeln, der nach heftigem Widerstand überwältigt werden konnte. Über die Hintergründe des Streits oder der Tat war zunächst nichts bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. (dpa)