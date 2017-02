Scheu und selten: Wanderer filmt Luchs im Teutoburger Wald

10.02.2017 Warburg/Düsseldorf. Luchse in NRW sind eh schon selten. Weil sie den Menschen scheuen, lassen sie sich noch seltener beobachten. Dass ein Wanderer nun im Teutoburger Wald einen Luchs filmen konnte, werten Experten als gutes Signal für die Artenvielfalt in NRW.

Im Teutoburger Wald hat ein Wanderer einen Luchs gesichtet - und damit wieder belegt: Die scheuen Tiere fühlen sich seit einigen Jahren offenbar wieder heimisch in Nordrhein-Westfalens Wäldern. Er filmte das Tier Anfang Februar auf einer Lichtung und informierte die Experten der Forstbehörde. Das Landesumweltamt prüfte und veröffentlichte die Luchs-Aufnahmen nun auf seiner Facebook-Seite. Der WDR hatte ebenfalls berichtet. "Es gibt durchaus dauerhaft in Nordrhein-Westfalen lebende Luchse", sagte Jan Preller, der Leiter des Waldinformationszentrums in Warburg am Freitag.

"Dass man sie so nah und ausgiebig beobachten kann, ist wie ein Sechser im Lotto in Sachen Naturerfahrung", so der Fachmann. Der Luchs lebe schon mehrere Jahre in dem Revier, bevorzuge aber wie alle seine Artgenossen die Deckung und sei sehr scheu. Das sei auch der Grund, warum Luchse immer nur sehr selten nachgewiesen würden. 2016 zählte das Landesumweltamt etwa Nachweise an der Weser, in Höxter sowie im Arnsberger Wald.

Der nun im südlichen Teutoburger Wald gefilmte Tier werde gelegentlich immer wieder mal von Menschen gesehen, berichtete Preller: "Weil er humpelt, können wir sicher sein, dass es ein und derselbe Luchs ist". Er sei ein Einwanderer aus dem Harz. In dem Nationalpark sind vor mehr als zehn Jahren Luchse ausgewildert worden, die nun auch den Nordwesten bevölkern.

"Für weit wandernde Wildtiere wie den Luchs ist NRW mit seinen vielen Straßen und Menschen eine große Herausforderung", sagte Preller. "Es ist daher ein wunderbares Signal der Artenvielfalt." Von eigenständigen Luchspopulationen, also ganzen Familien statt nur Einzeltieren, sei man aber noch weit entfernt. "Es wird wohl in den nächsten Jahren bei Stippvisiten bleiben", sagte Preller.

Die Rückkehr eines anderen noch immer als ausgerottet geltenden Raubtiers wird ebenfalls erwartet: Naturschützer gehen davon aus, dass in den kommenden Wochen wieder junge Wölfe aus dem benachbarten Niedersachsen durch NRW ziehen. Im vergangenen Winter und Frühjahr häuften sich die Spuren: Insgesamt gab es acht Belege für den Wolf - so viele wie nie zuvor in einem Jahr. (dpa)