Scheren-Attacke im Krankenhaus: Patient angeklagt

09.03.2017 Krefeld. Dramatische Szene in einem Krankenhaus in Nettetal: Mit einer Schere sticht ein Patient auf einen Besucher ein. Nun steht der Patient wegen versuchten Mordes vor Gericht.

Ein Patient eines Krankenhauses in Nettetal soll versucht haben, einen Besucher der Klinik mit einer Schere zu erstechen. Von heute an muss sich der 32-Jährige wegen versuchten Mordes in Krefeld vor dem Landgericht verantworten. Er soll sich zuvor das Handy des ein Jahr jüngeren Opfers angeeignet haben.

Als der Jüngere dann im Krankenhaus erschien, um das Mobiltelefon zurückzufordern, soll der Angeklagte eine 20 Zentimeter lange spitze Schere gezückt und damit auf den Mann eingestochen haben. Laut Anklage verfolgte er das stark blutende Opfer noch durch die Klinik.

Dem 31-Jährigen sei es gelungen, sich in einen Raum zu flüchten und die Tür von innen zuzuhalten. Das Geschehen soll sich im August 2016 zugetragen haben. Das Gericht hat sieben Verhandlungstage geplant. (dpa)