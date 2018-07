Organisierte Kriminalität?

Tatort in Hamburg-Steilshoop: Ein 26-jähriger Afghane ist hier vor einem Fitnessstudio erschossen worden.

14.07.2018 Hamburg. Schüsse an einem Fitnessstudio in Hamburg: Ein 26-jähriger Afghane stirbt, ein 23-jähriger Landsmann wird festgenommen. Die Polizei vermutet die Hintergründe der Tat in der organisierten Kriminalität.

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 26-Jährigen vor einem Fitnessstudio in Hamburg soll der Tatverdächtige im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Samstag. Der 23 Jahre alte Deutsch-Afghane war am Freitag kurz nach der Tat auf der Flucht festgenommen worden.

Er soll den 26-Jährigen auf dem Parkplatz des Sportstudios mit mehreren Schüssen getötet haben. Der 26-jährige Afghane starb noch am Tatort. Die Polizei vermutet die Hintergründe der Tat in der organisierten Kriminalität. (dpa)