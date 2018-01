Schüsse vor Spielhalle: Verdächtige festgenommen

23.01.2018 Dormagen. Drei Monate nach Schüssen vor einer Spielhalle in Düsseldorf hat die Polizei in Dormagen zwei Verdächtige festgenommen. Spezialeinheiten sprengten und rammten dazu in der Nacht zum Dienstag Wohnungstüren auf, wie ein Polizeisprecher berichtete. Die Beschuldigten erlitten bei der Festnahme leichte Verletzungen. Die Mutter eines Verdächtigen, die ebenfalls aus dem Schlaf gerissen wurde, wurde danach mit gesundheitlichen Problemen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihren Sohn und den weiteren Verdächtigen lagen Haftbefehle wegen gefährlicher Körperverletzung vor.