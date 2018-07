Hamburg-Steilshoop

14.07.2018 Hamburg. Schüsse an einem Fitnessstudio in Hamburg: Ein 26-jähriger Afghane stirbt, ein 23-jähriger Landsmann sitzt in Haft. Die Polizei vermutet die Hintergründe der Tat in der organisierten Kriminalität.

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 26-Jährigen vor einem Fitnessstudio in Hamburg sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Samstag. Das Gericht erließ demnach Haftbefehl wegen Mordes. Der 23 Jahre alte Deutsch-Afghane war am Freitag kurz nach der Tat auf der Flucht festgenommen worden. Er soll den 26-Jährigen auf dem Parkplatz des Sportstudios mit mehreren Schüssen getötet haben. Der Mann starb noch am Tatort. Die Polizei vermutet die Hintergründe der Tat in der organisierten Kriminalität.

Die Tat ereignete sich im Stadtteil Steilshoop. Der 26-Jährige stand auf dem Parkplatz hinter dem Fitnessstudio an seinem Auto, wie die Polizei mitteilte. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe der 23-Jährige, der sich ebenfalls auf dem Parkplatz befand, aus einer Schusswaffe mehrmals auf den Mann geschossen. Anschließend sei er in einem Auto geflohen. Der 26-Jährige erlag trotz notärztlicher Versorgung wenig später am Tatort seinen Verletzungen.

Ein Hubschrauber und mehrere Polizeiwagen verfolgten den 23-Jährigen. In der Nähe des Stadtparks, auf dem Jahnring in Winterhude, stellten die Beamten den Mann. Er wurde vorläufig festgenommen, wie es weiter in der Mitteilung hieß.

Die Mordkommission war zunächst mit Spurensuche und Zeugenbefragungen beschäftigt. Dabei sei auch ein 3D-Laserscanner eingesetzt worden. (dpa)