Rettungsstelle in Kreuzberg

27.04.2017 Berlin. An einem Krankenhaus in Berlin sind am Donnerstagnachmittag Schüsse gefallen. Der Tatort ist weiträumig abgesperrt. Über Verletzte gibt es noch keine Informationen.

An der Rettungsstelle eines Krankenhauses in Berlin-Kreuzberg sind am Donnerstagnachmittag Schüsse gefallen. Eine Polizeisprecherin konnte zunächst nur sagen, dass es einen Schusswaffengebrauch gegeben habe. Weitere Informationen lagen nicht vor. Die Rettungsstelle ist weiträumig mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Mehrere Polizisten sicherten die Umgebung. (dpa)