Schülerin klemmt in Stuhl fest: Feuerwehr rückt an

17.04.2018 Dinslaken. Eine zehnjährige Grundschülerin hat sich in Dinslaken so unglücklich in ihrem Stuhl eingeklemmt, dass die Feuerwehr sie befreien mussten. Das Mädchen habe am Dienstag zwischen Lehne und Sitzfläche festgehangen und kam nicht mehr frei. Ein Lehrer alarmierte die Rettungskräfte. Die schraubten schließlich die Rückenlehne des Stuhls ab und befreiten die Zehnjährige. Das Mädchen sei unverletzt geblieben, teilte die Feuerwehr mit.