Schäden nach "Friederike": Mann stirbt bei Waldarbeiten

23.01.2018 Gelsenkirchen. Ein Mann ist bei Waldarbeiten tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr wurde der Mann beim Sägen von einem Baumteil erschlagen. Der 51-Jährige aus Gladbeck habe in einem Waldstück in Gelsenkirchen am Montagabend Sturmschäden beseitigen wollen. Angehörige hätten ihn gesucht, als er nicht mehr nach Hause kam, so ein Feuerwehrsprecher. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, sei der Mann schon tot gewesen.

Die genauen Umstände des Unfalls müssten nach Polizeiangaben noch untersucht werden. Orkan "Friederike" hat vergangenen Donnerstag in den NRW-Wäldern die schlimmsten Schäden seit dem Orkan "Kyrill" vor elf Jahren angerichtet. In zahlreichen Wäldern gelten Betretungsverbote. Für Fußgänger besteht Lebensgefahr. (dpa)