Neuer Look

Iman, die Witwe von David Bowie, ist Stammgast bei der "amfAR-Gala" in New York.

New York. Scarlett Johansson ist der heimliche Star der "amfAR-Gala" in New York. Die Schauspielerin bekommt einen Ehrenpreis und erscheint mit neuer Frisur und modischem Outfit.

Von dpa, 09.02.2017

US-Schauspielerin Scarlett Johansson (32) ist auf der "amfAR-Gala" in New York für ihren Einsatz gegen HIV und Aids ausgezeichnet worden. Sie nahm den Preis von ihrem Kollegen Mark Ruffalo (49) entgegen.

In ihrer emotionalen Rede erzählte die 32-Jährige, wie der beste Freund ihrer Mutter an Aids gestorben sei. Johansson ging wenige Wochen nach Berichten über eine angebliche Trennung von ihrem Ehemann Romain Dauriac allein über den Teppich - mit Kurzhaarschnitt und schwarzem Hosenanzug.

Die traditionelle Benefiz-Gala gilt als Startschuss zur New Yorker Fashion Week. Auch Diane Kruger, Naomi Campbell, Donatella Versace und Heidi Klum kamen zu der von Lena Dunham moderierten Veranstaltung.