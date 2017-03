Technologie-Muffel

31.03.2017 Hamburg. Die Schauspielerin hat kein Interesse daran, ihr Privatleben mit der Welt zu teilen. Und ihre Freunde treffe sie in der Realität, nicht online.

Die Schauspielerin Scarlett Johansson (32) meidet moderne Technik. "Technologie ist einfach nicht mein Ding, hat mich noch nie interessiert. Und von Dingen wie Social Media halte ich mich ganz bewusst fern", sagte der Filmstar ("Lost in Translation") dem "Lufthansa Magazin" (April).

Für Twitter und Instagram habe sie keine Zeit. "Ich habe kein Interesse, die Welt an meinem Leben teilhaben zu lassen. Meine Freunde treffe ich im echten Leben, nicht online."

Den Science-Fiction-Trend in Hollywood erklärt sich Johansson, die seit Donnerstag im Kino als Mensch-Maschine-Wunder und Manga-Heldin im Film "Ghost in the Shell" zu sehen ist, mit der Entwicklung der Maschinen: "Wir leben in einer Welt, in der wir unsere Identität als Menschheit mehr denn je hinterfragen und neu definieren müssen. Wir suchen noch unseren Platz im digitalen Zeitalter und müssen sehen, wie wir mit dem technischen Fortschritt zurechtkommen." (dpa)