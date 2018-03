Sattelzug mit zehn Neuwagen kippt auf Autobahn um

28.03.2018 Herzebrock-Clarholz. Ein mit zehn neuen Autos beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 2 umgekippt und hat dabei einen Wagen verloren. Er war am Dienstagabend in Richtung Dortmund unterwegs, als der Fahrer die Kontrolle verlor, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Sattelzug kippte in den Straßengraben auf die rechte Fahrzeugseite. Dabei fiel einer der Neuwagen vom Hänger. Trümmerteile beschädigten ein Auto, das in diesem Moment die Unfallstelle kurz vor der Abfahrt Herzebrock-Clarholz (Kreis Gütersloh) passierte.

Der 41 Jahre alte Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Warum er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, war noch unklar. Der Laster und die Autos mussten zunächst geborgen werden, am Mittwochmorgen waren daher noch immer zwei der drei Fahrstreifen für den Verkehr gesperrt. (dpa)