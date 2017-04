Sattelschlepper kippt auf Autobahn um

22.04.2017 Düsseldorf. Ein Sattelschlepper ist am Samstagmorgen auf der Autobahn A44 in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens umgekippt und hat die dreispurige Fahrbahn in Richtung Düsseldorf komplett blockiert. Bei dem Unfall wurden der Lastwagenfahrer und der Beifahrer leicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Laster war laut Polizei aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen, mit den Fahrbahnbegrenzungen kollidiert und dann umgestürzt. Andere Fahrzeuge wurden nicht in den Unfall verwickelt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei dennoch auf rund 140 000 Euro. Die A44 von Essen in Richtung Düsseldorf musste mehr als fünf Stunden gesperrt werden.