30.04.2017 "If you're going to San Francisco/Be sure to wear some flowers in your hair", sang Scott McKenzie vor 50 Jahren in seinem Flower-Power-Hit "San Francisco". In diesem Jahr gehören die Blumen ganz besonders ins Haar.

Der Frühling hat gerade begonnen, aber in San Francisco, der einstigen Flower-Power-Metropole, wird bereits der Sommer gefeiert.

50 Jahre ist es her, dass Hunderttausende junger Amerikaner hier zusammenkamen, um inspiriert von Musik, gegen den Vietnamkrieg und die Normen ihrer Eltern zu revolutionieren.

Zum diesjährigen Jubiläum des "Summer of Love" 1967 mit Veranstaltungen unterhalb der Golden Gate Brücke, in der ehemaligen Hippie-Hochburg Haight Ashbury und dem südlich gelegenen Monterey erwartet San Francisco bis zum Herbst viele Tausende Besucher aus aller Welt. (dpa)