Riesenlocken und Kinderbeine

05.11.2018 Kairo. Wenn Mohamed Salah (26) tatsächlich so aussähe, fiele ihm das Toreschießen wohl etwas schwerer: Eine neue Statue des ägyptischen Fußballstars vom FC Liverpool wird in sozialen Netzwerken verspottet.

So ist der Kopf des Stürmers Mohammed Salah vergleichsweise riesig, der Körper und die ausgestreckten Arme der Statue erinnern aber eher an ein Kind. Das Abbild des Ägypters wurde lokalen Medien zufolge für das Weltjugendforum in Salahs Heimatland gefertigt.

Viele Menschen taten sich schwer damit, eine Ähnlichkeit zum 26-Jährigen zu erkennen. Stattdessen erinnere die Plastik an andere bekannte Lockenköpfe - von Bösewicht Marv aus „Kevin - Allein zu Haus“ bis Todd Flanders aus der Zeichentrickserie „Die Simpsons“. Erinnerungen wurden auch an eine weitere missglückte Statue wach: die für Juve-Star Cristiano Ronaldo, die vergangenes Jahr wegen ihres etwas merkwürdigen Aussehens für Gelächter sorgte.

Die Mo Salah Statue übertrifft die von Ronaldo um Längen. Vielleicht soll es auch Art Garfunkel sein. Man weiß es nicht. #Salah #LFC pic.twitter.com/QCEgRbtIuZ — Grissom シ (@FortunaGrissom) 5. November 2018

Im Fall Salah ist dabei selbst die Künstlerin Mai Abdallah unzufrieden mit dem Aussehen ihrer Skulptur. Diese habe in der Version aus Gips noch ganz anders gewirkt: „Sie wurde von der Bronze beschädigt. Ich hatte keinen Einfluss darauf, wie sie in Bronze gegossen wurde, weil dafür spezielle Hersteller in Ägypten verantwortlich sind (...)“, sagte sie der staatlichen Zeitung „Al-Ahram“ am Sonntag.

