S-Bahn besprüht: 40 000 Euro Schaden

02.04.2018 Düren. Ein Graffiti-Sprayer hat in Düren einen abgestellten S-Bahn-Zug mit Farbe besprüht und laut Polizei einen Schaden von rund 40 000 Euro angerichtet. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Sachbeschädigung ein. Zuvor hatte ein Zeuge am Sonntagmorgen die Wachhabenden über den Sprayer im Bahnhof Düren informiert. Als die Beamten erschienen, floh der 31 Jahre alte Mann, wurde aber nahe dem Bahnhofsgelände gefasst. Bei der Überprüfung habe er sich den Polizisten gegenüber äußerst respektlos und beleidigend verhalten, wie es in einer Mitteilung am Montag hieß. Die Einsatzkräfte fanden bei ihm Spraydosen und eine Kamera.